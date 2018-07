Jeux asiatiques : les sportifs du Nord des équipes intercoréennes sont attendus à Séoul le 28 juillet

Photo : YONHAP News

Vous vous en souvenez peut-être. Les deux Corées ont décidé de présenter des équipes unifiées en basket féminin, canoë et aviron aux prochains Jeux asiatiques. Cette compétition se déroulera du 18 août au 2 septembre en Indonésie, à Djakarta et à Palembang dans l'île de Sumatra, plus précisément.Avant de s’y rendre, les 34 athlètes nord-coréens qui participeront à des épreuves dans ces trois disciplines feront un déplacement au Sud afin de s'entraîner avec leurs homologues sud-coréens. Ils y sont attendus ce samedi. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du ministère de la Réunification.Lors d’un point de presse aujourd’hui, Baek Tae-hyun est aussi revenu sur les préparatifs pour les prochaines réunions de familles séparées par la guerre. Des réunions qui auront lieu le mois prochain aux monts Geumgang au nord de la frontière intercoréenne.Il a affirmé que les deux Corées échangeaient aujourd'hui à Panmunjom les résultats de leur opération de vérification respective des proches recherchés. Et d’ajouter que la liste définitive des deux délégations de 100 personnes, du Nord et du Sud, serait échangée le 4 août.