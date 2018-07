Photo : KBS News

La saison estivale devient de plus en plus longue au pays du Matin clair.Le nombre de jours d’été qui n’était que de 94 jours dans les années 1910 s’est élevé jusqu’à 131 jours dans les années 2010. Et l’année dernière, on en a même compté 140 à Séoul. Il fait donc chaud à partir de fin mai jusqu’à septembre.Principales explications : le réchauffement climatique, l’urbanisation ainsi que la concentration de la population. A ce rythme-là, dans 50 ans, on pourrait en dénombrer 152.