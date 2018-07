Pompeo qualifie les négociations sur la dénucléarisation de « diplomatie de patience »

Photo : YONHAP News

L’objectif des Etats-Unis est la « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » de la Corée du Nord avant la fin du premier mandat du président Donald Trump. C’est ce qu’a déclaré mercredi le secrétaire d’Etat américain devant la commission des relations internationales du Sénat à Washington. Selon Mike Pompeo, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en est aussi d’accord.Par ailleurs, le chef de la Diplomatie américaine a qualifié les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule de « diplomatie de patience ». Mais il a affirmé que Washington ne se laissera pas traîner par la tactique de retardement de Pyongyang.Pompeo n’a pas oublié non plus d’ajouter que les sanctions envers le régime communiste ne seront pas allégées jusqu’à sa dénucléarisation.