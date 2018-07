Séoul va dépêcher au plus vite une équipe de secours au Laos

Photo : YONHAP News

Séoul va dépêcher au plus vite l’« Equipe de secours en cas de catastrophe de Corée » ou « KDRT » au Laos. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues dans ce pays d’Asie du Sud-est, suite à l’effondrement lundi soir d’un barrage qui a submergé des villages entiers. Une entreprise sud-coréenne, SK Engineering & Construction, participait aux travaux de construction.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’expédition en question sera composée d’une équipe de secouristes et d’une équipe médicale. Ses membres auront pour mission de secourir les rescapés, donner des soins médicaux et de prendre des mesures préventives contre les épidémies.Un détachement avant-garde, composé de personnels du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), de l'Agence nationale des incendies ainsi que du Centre national médical, doit partir pour le Laos dans les heures qui viennent.