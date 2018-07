L’économie sud-coréenne croît de 0,7 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne a légèrement ralenti au deuxième trimestre en raison de la faiblesse de la consommation privée et des investissements.Selon les premières données de la Banque de Corée (BOK) jeudi, le produit intérieur brut du pays a atteint les 398 mille milliards de wons en avril-juin, en hausse de 0,7 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, l’économie sud-coréenne a augmenté de 2,9 % au deuxième trimestre.La banque centrale sud-coréenne a également indiqué que la consommation privée avait augmenté de 0,3 %, soit le chiffre le plus bas depuis le quatrième trimestre 2016.Par ailleurs, les investissements dans la construction, qui avaient progressé de 1,8 % au cours des trois premiers mois de l'année, se sont contractés de 1,3 % au deuxième trimestre, ce qui est le plus mauvais chiffre depuis le quatrième trimestre de 2017.Les placements en capitaux, qui avaient également augmenté de 3,4 % entre janvier et mars, se sont eux aussi rétrécis de 6,6 %, la plus forte baisse depuis le premier trimestre de 2016.