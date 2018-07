Championnats du monde d'escrime : la Corée du Sud conserve son titre mondial au sabre hommes par équipes

Photo : YONHAP News

Aux Championnats du monde d'escrime à Wuxi en Chine, la Corée du Sud a conservé son titre mondial au sabre hommes par équipes.Le quatuor composé de Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil, Kim Jun-ho et Oh Sang-wuk a battu mercredi l'Italie 45 à 39 en finale.Le pays du Matin clair a remporté jusqu’ici deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. Il s’agit déjà de son meilleur résultat dans un championnat du monde.La 66e édition des Championnats du monde d'escrime qui a débuté le 19 juillet dernier s’achève demain.