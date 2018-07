Photo : KBS News

Les températures repartent à la hausse. Malgré un ciel légèrement nuageux à Séoul et dans la moitié nord du pays, les températures restent très élevées en cette fin de juillet.Selon Météo-Corée, il a fait 35°C dans la capitale et la région l'entourant après-midi. Dans la région de Daegu, le mercure est même monté jusqu’à 38°C. Sur les plages de la côte est et sud, les températures ont tourné autour des 33-35°C, même si à certains endroits, le mercure s’est envolé.