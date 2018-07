Le gouvernement et son parti réforment la fiscalité en faveur des bas revenus et des PME

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, viennent de publier une série de mesures visant les ménages à revenu modeste et les PME.D'abord, le montant de l'allocation destinée aux enfants des familles à bas revenu va passer de 500 000 wons (380 euros) à 700 000 wons (533 euros) par enfant.Pour les PME, des déductions fiscales des cotisations à la sécurité sociale seront appliquées en fonction des augmentations des emplois. Et si celles-ci transforment le statut de CDD de leurs employés en CDI, elles bénéficieront d’une prolongation de ces déductions. A côté de cela, les gens ordinaires verront eux aussi une déduction de leur quotient de leurs frais médicaux concernant notamment les soins après accouchement sur leurs impôts. Cette mesure concernera ceux qui gagnent moins de 70 millions de wons, l'équivalent de 53 000 euros par an.Par ailleurs, les critères sur les déductions fiscales dans le cas de donations seront abaissés en vue de les relancer. A l’opposé, une hausse des amendes sur les investissements directs non déclarés à l'étranger est envisagée et l’échelle de taxation sur la fraude fiscale hors des frontières sera prolongée.Selon l'exécutif et le parti au pouvoir, cette révision s'inscrit dans le cadre de l'équité de la taxation, de la création des emplois ainsi que du soutien à la croissance innovante.