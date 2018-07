Minjoo : Lee Hae-chan, Kim Jin-pyo et Song Young-gil se disputeront le poste de président

Photo : YONHAP News

Au Minjoo, le parti au pouvoir de centre-gauche, l’élection du président est prévue pour le 25 août lors de la convention nationale. A un peu moins d’un mois de cette date, une primaire s’est tenue et trois candidats ont été sectionnés à travers un vote effectué par un corps électoral composé de 440 membres.Y ont été choisis : Lee Hae-chan, Kim Jin-pyo et Song Young-gil. Le premier, 66 ans, a été élu député à sept reprises et il a également travaillé comme Premier ministre sous l’administration Roh Moo-hyun entre 2004 et 2006. Kim et Song, respectivement âgé de 71 et 56 ans, ont tous deux été élus à quatre reprises.Selon le principe de la formation, le nombre de voix obtenus par les candidats n’a pas été rendu public.