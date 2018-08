Arrivée de l'équipe d'athlètes nord-coréenne à Séoul

Photo : KBS News

La délégation nord-coréenne de sportifs qui participeront aux Jeux asiatiques prévus le mois prochain en Indononésie et qui formeront des équipes intercoréennes unifiées, est arrivée hier à Séoul, à bord d'un avion en provenance de Pékin. Elle est conduite par Han Ho-cheol, secrétaire général du Comité olympique de la Corée du Nord et comprend 34 membres. Les athlètes concourront dans trois disciplines le basketball féminin, le bateau dragon et l'aviron.Vêtus en uniforme bleue, les nord-Coréens ont suivi un examen physique avant de se rendre à leur lieu de séjour. Ils se réuniront sous peu avec leurs homologues sud-coréens pour discuter des programmes d'entraînements conjoints.