Le gouvernement sud-coréen s'engage à soutenir l'industrie des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie s'est rendu aux usines de SK Hynix et Samsung Electronics, situées toutes deux dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Il a ainsi remercié les deux industriels de semi-conducteurs pour leurs investissements domestiques et leur a promis un soutien maximum du gouvernement.Paik Un-gyu est d'abord allé à Icheon pour féliciter le plan d'investissement sur la ligne de fabrication M16 que SK Hynix venait d'annoncer. Effectivement, le gouvernement prépare « 2K project » qui consiste à mettre au point un semi-conducteur dopé d'une capacité augmentée de mille fois par rapport aux semi-conducteurs actuellement produits mais avec un millième d'électricité.Il s'est ensuite déplacé vers Pyeongtaek afin de se faire briefer sur le plan d'investissement de Samsung lancé en 2015 dont la valeur atteint 30 000 milliards de wons, une somme correspondant à plus de 23 milliards d'euros. Il lui a également demandé d'injecter plus d'investissements pour développer les industries de matériaux ou des composantes de future génération.L'industrie de semi-conducteur représente plus de 20 % des exportations du pays, et ses exportations pourront dépasser cette année 125 milliards de dollars. Mais elle se voit désormais invitée à prévenir la montée des concurrents tout comme l'avènement de la fin du « super cycle » des semi-conducteurs.