Photos de Moon Jae-in et de Donald Trump sur les murs de l'ambassade de Corée du Nord à Pékin

Photo : KBS News

Les photos des présidents Moon Jae-in et Donald Trump sont à l'affiche de l'ambassade de Corée du Nord à Pékin. Plus précisément, une grande photo du sommet intercoréen du 27 avril à gauche et une autre de la rencontre nord-coréano-américaine du 12 juin à droite. On peut même lire une légende disant « Kim Jong-un s'entretient avec son homologue américain ».Mais jusqu'à la fin de l'an dernier, ce tableau d'affiche était recouvert de nouvelles sur les essais nucléaire et balistique. Ces annonces ont été remplacées en mars dernier par des photos du sommet entre Kim Jong-un et Xi Jinping. Les images des réunions avec les leaders sud-coréen et américain ont été ensuite ajoutées.D'après Moon Il-hyun, professeur à l'université des sciences politiques et du droit de Chine, Pyongyang aurait exhorté Washington, à travers ces photos, à faire l'équivalent du rapatriement des restes des soldats américains morts pendant la guerre de Corée ou du démantèlement du site de montage de missiles balistiques intercontinentaux.Le tableau d'affiche de cette ambassade semble servir désormais d’outil de propagande des messages que l'Etat ermite souhaite émettre à l'encontre des pays étrangers mais cacher à son peuple.