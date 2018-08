Nouvelle enquête sur la défection des serveuses nord-coréennes

Photo : YONHAP News

La Commission nationale sur les droits de l'Homme (NNRCK) a décidé d'enquêter elle-même sur la défection en masse des employées d'un restaurant nord-coréen tenu en Chine, pour savoir si ces transfuges avaient choisi en 2016 de regagner le Sud de leur plein gré. Elle mènera également une enquête pour vérifier l'éventuelle intervention illégitime du Service national du renseignement (NIS) ou de l'agence du renseignement militaire. Une équipe d'enquête sera formée à cet effet et dirigée par le directeur de l'investigation de la violation des droits de l'Homme de l’entité.La Commission en question avait déjà effectué la même enquête pour répondre à la plainte déposée par l'Association des avocats pour une société démocratique contre le directeur du NIS. Mais l'enquête n'avait pas abouti, faute de coopération des organes concernés.En avril 2016, l'administration de Park Geun-hye, aujourd’hui destituée, a annoncé la défection de douze serveuses travaillant dans un restaurant nord-coréen en Chine et étant passées au Sud. L'annonce a été faite seulement six jours avant les législatives. Elle a tout de suite suscité des soupçons selon lesquels le pouvoir d’alors aurait orchestré cette fuite, afin d’influencer le scrutin. De son côté, le gérant du restaurant Heo Gang-il a déclaré que les services secrets étaient derrière cette défection. Les médias ont reporté ces derniers jours que le Commandement du renseignement de la défense se serait ingéré dans la première phase de leur fuite.D’autre part, le ministère de la Réunification a confirmé qu'il n'avait rien changé dans sa position sur la défection en question et d'ajouter qu'il n'avait aucun commentaire à faire.