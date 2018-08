La Corée du Sud s'active pour secourir les sinistrés laotiens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a dépêché hier son équipe de secours au sud-est du Laos. Composée de vingt personnes dont quinze médecins, l'équipe installe aujourd'hui son cabinet médical au centre médical public local. Elle va procéder à des soins médicaux et prendre des mesures préventives contre les épidémies pour 3 500 sinistrés durant les dix jours à venir.Des enquêtes seront lancées pour identifier la cause de la catastrophe. Les médias locaux ont rapporté que le Premier ministre laotien souhaitait coopérer avec les gouvernements sud-coréen et thaïlandais. Thongloun Sisoulith a d'ailleurs souligné que conformément au contrat de concessions, le développeur du projet serait chargé de tous les dédommagements.L'un des barrages auxiliaires en construction de la centrale hydroélectrique de Xe-Pian Xe-Namnoy dans la province d'Attapeu s'est effondré lundi dernier suite aux très fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Les Nations unies ont signalé qu'au moins 20 personnes étaient mortes dans la catastrophe, qui a laissé plus de 66 000 sans abri, et des centaines d’autres sont toujours portées disparues. Une entreprise sud-coréenne, SK Engineering & Construction, participait aux travaux de construction.