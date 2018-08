La chef de la diplomatie sud-coréenne plaidera pour la paix dans la péninsule lors des forums régionaux à Singapour

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha participera à une panoplie de discussions diplomatiques bilatérales et multilatérales cette semaine à Singapour. Une série de forums sur la sécurité régionale et la coopération économique et culturelle devant s'ouvrir à partir d'aujourd'hui pour cinq jours.Kang Kyung-wha est attendue ce mercredi dans la cité-Etat. Son emploi du temps est serré à en juger par la série de séances auxquelles elle doit assister, en marge du Forum régional de l'Asean (ARF).Kang va profiter de sa participation à quatre séances liées à l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) pour faire part des efforts de son gouvernement pour la dénucléarisation complète de la péninsule et l'instauration de la paix.L'ARF est le seul groupe consultatif Asie-Pacifique duquel la Corée du Nord est membre. Du coup, Kang cherchera à rencontrer son homologue nord-coréen Ri Yong-ho et à s'asseoir avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Reste à savoir si Ri et Pompeo tiendront des pourparlers bilatéraux.Si la réunion trilatérale a lieu, la déclaration de la fin de la guerre de Corée sera au cœur des discussions, d'autant plus que Pyongyang a récemment demandé à Séoul de servir de médiateur en ce sens.