Premier recours collectif contre BMW

Photo : YONHAP News

Suite à une série d'incendies de berlines BMW 520d, quatre propriétaires du même modèle ont déposé une plainte auprès du tribunal central du district de Séoul contre BMW Korea et son distributeur local Deutsche Motors, c’est une première.Selon la plainte, leurs voitures n'ont pas pris feu, mais ils ont été obligés d’en réduire leur utilisation, une contrainte leur faisant subir des dommages matériels et psychologiques.Ha Jong-sun, avocat de Barun Law qui représente les plaignants, a déclaré que chaque client demandait 5 millions de wons, soit l’équivalent de 3 840 euros, de dommages. Il prévoit également que ce montant ainsi que le nombre de plaignants pourraient augmenter en fonction du résultat de l'évaluation.De son côté, l'un des propriétaires de cette série ayant pris feu, a intenté une action en justice contre BMW Korea, réclamant 10 millions de wons, soit un peu plus de 7 680 euros, de dommages et intérêts. Il fustige le règlement injustifié interne de l'entreprise qui refuse de dédommager des clients déjà remboursés par leur assureur.