La plus grosse canicule entraîne une meilleure vente de climatiseurs

La canicule continue à régner sur la Corée du Sud et le nombre de climatiseurs vendus atteindrait 2,6 millions d'unités, battant le record de l'année dernière de 2,5 millions.S'établissant à 1,5 million jusqu'à 2015, le nombre d'achats annuels de cet appareil s'est envolé depuis 2016. Une si forte demande n'était pas prévisible, les températures de mai et de juin derniers étant moins chauds par rapport aux années précédentes. Mais un mois plus tard, la canicule a commencé à s'installer sur la péninsule et les marques de climatiseur font tourner à fond leurs usines de fabrication.Samsung Electronics fait fonctionner toutes les lignes de production depuis mars pour prendre en considération la mise en place des 52 heures du temps de travail hebdomadaire. Mais face à la montée de la demande, l'entreprise a programmé des heures supplémentaires. Quant à LG Electronics, elle a annulé l'arrêté du travail prévu du 6 au 10 août.Selon les industriels, non seulement la canicule mais également les nouveaux fonctionnements tels que le filtrage de particules fines ou la réduction de la consommation énergétique, doivent conduire à l'achat de climatiseurs dernier cri.Mais le nombre de personnes qui souffrent d’une maladie due à la chaleur continue lui aussi d’évoluer, pour atteindre depuis le 20 mai, 2 042 personnes, dont 27 morts. Il s'agit d'un record depuis l'établissement de ces statistiques. Entre mai et septembre 2017, ce chiffre s'est établi à 1 574.Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies déconseille donc la durée prolongée du travail extérieur aux adultes ou du jeu en plein air aux enfants, ainsi que la sortie durant les heures de fortes chaleurs aux personnes âgées. Il a également conseillé d'utiliser l’un des 45 000 abris pour se protéger de la canicule.