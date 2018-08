Aujourd’hui marque la neuvième nuit tropicale consécutive sur la péninsule, cette nuit le mercure est monté jusqu'à 30°C à Séoul.Le ciel de la moitié nord du pays était dégagé avec une température de 35°C pour la capitale ainsi que la ville de Daejeon. Une partie sud plus nuageuse mais tout aussi chaude avec 33°C dans les provinces de Jeolla du nord et du sud et ce jusqu’à l’île de Jeju. De la pluie a fait son apparition dans le nord-est faisant tomber la température à 28°C sur les villes de Sokcho et de Gangneung.