Kang Kyung-wha s’envole pour Singapour

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’envole cet après-midi pour Singapour, où elle participera à plusieurs conférences liées à l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean). Il s’agit entre autres des rencontres avec ses homologues de l’Asean et des pays de la région du Bas-Mékong, ou encore du Forum régional sur la sécurité de l’association (FRA). Avant ces réunions, elle aura une série de pourparlers bilatéraux avec les chefs de la diplomatie d’environ 15 pays participants.Au cours de toutes ses discussions, la numéro un de la diplomatie sud-coréenne fera part des efforts de Séoul pour une dénucléarisation complète de la péninsule et pour y pérenniser la paix. Dans le même temps, elle demandera le soutien et la coopération de l’Asean et de la communauté internationale à ces initiatives.Son éventuelle rencontre à deux avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho, voire celle à trois avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo sera scrutée avec une attention particulière.