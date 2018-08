Une délégation de Yang Jiechi effectue un voyage secret en Corée du Sud

Photo : KBS News

Une délégation diplomatique chinoise de haut niveau a récemment fait un déplacement en Corée du Sud dans le plus grand secret. On ne l’a appris que tardivement.Cette délégation, avec à sa tête Yang Jiechi, le plus haut diplomate de l’Empire du milieu, est arrivée le 11 juillet par l’aéroport de Gimhae, situé non loin de Busan dans le sud-est du pays. Dans cette deuxième ville de Corée du Sud, où elle a séjourné jusqu’au lendemain, elle a rencontré notamment Chung Eui-yong, le conseiller de Moon Jae-in à la sécurité nationale. L’ambassadeur sud-coréen à Pékin Noh Young-min était lui aussi présent au dialogue.Leurs discussions ont été dominées par la question de la déclaration officielle de la fin de la guerre, souhaitée par la Corée du Nord. En effet, la semaine dernière, le gouvernement de Séoul a annoncé qu’il étudiait la possibilité de faire participer aussi la Chine à cette éventuelle déclaration.Et le négociateur nucléaire chinois Kong Xuanyou s’est rendu à Pyongyang deux semaines après sa visite au Sud. Il faisait lui aussi partie de la délégation.Quoi qu’il en soit, il est rarissime que la visite dans le pays de responsables de la diplomatie chinoise soit tenue secrète. De l’avis de certains observateurs, elle l’aurait été afin de ne pas irriter les Etats-Unis, qui reprochent à la Chine de garder toujours la main sur son allié nord-coréen.