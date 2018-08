Mike Pompeo prévoit cette semaine une tournée en Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain effectuera du 1er au 5 août une tournée en Asie du Sud-est, qui le conduira en Malaisie, à Singapour et en Indonésie. Un voyage qui aurait pour objet de faire contrepoids à la Chine.Selon la porte-parole du département d’Etat Heather Nauert, son patron se rendra d’abord à Kuala Lumpur, avant de s’envoler ensuite pour la cité-Etat. Là-bas, il participera à la réunion annuelle du FRA, le Forum régional sur la sécurité de l'Association des nations du Sud-est asiatique (Asean). Le chef de la diplomatie en profitera pour défendre la vision américaine pour la région indo-pacifique, que Washington souhaite « libre et ouverte ». Il discutera aussi avec ses homologues, selon la porte-parole, de leur « engagement partagé en faveur d'une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de la Corée du Nord ».On ne sait pas encore si Pompeo prévoit de rencontrer ses homologues nord et sud-coréens en marge du FRA. Si leur rencontre a lieu, les négociations pour la mise en œuvre des engagements pris par Donald Trump et Kim Jong-un lors de leur sommet de juin pourraient reprendre de plus belle, sur la lancée de la récente restitution par Pyongyang des dépouilles de 55 soldats américains tombés pendant la guerre de Corée.