Reprise des pourparlers militaires intercoréens entre généraux

Photo : YONHAP News

Comme elles s’y étaient engagées, les deux Corées reprennent aujourd’hui les pourparlers militaires entre généraux. Il s’agit de leur neuvième édition. Et ils ont également lieu à Panmunjom, comme les discussions précédentes qui se sont tenues le 14 juin pour la première fois depuis plus de 10 ans.Les sujets ne manquent pas. Ils doivent porter pour l’essentiel sur la démilitarisation de la fameuse « Joint Security Area », mieux connue sous son acronyme anglais « JSA », à la frontière commune. Si cette question a été abordée lors de la réunion du mois dernier aussi, les deux parties n’étaient pas parvenues à un accord.Aujourd’hui, le Sud doit proposer, pour les premières mesures à prendre dans ce sens, la réduction d’effectifs de garde et d’armes à feu, ou encore les déplacements libres.Autres dossiers qui seraient à l’ordre du jour. Il s’agit cette fois d'exhumer conjointement dans la DMZ les dépouilles des soldats tués lors de la guerre de Corée et de faire de la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, une zone de paix.Le Nord et le Sud doivent également tenter de trouver une entente sur l’organisation de rencontres entre leurs ministres de la Défense.