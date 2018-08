Pic de chaleur : jusqu’à 39 degrés attendus mercredi et jeudi à Séoul

Photo : YONHAP News

L’épisode caniculaire qui traverse la Corée du Sud devrait atteindre son pic ce mardi, mercredi ainsi que jeudi, particulièrement dans la région de la capitale.Selon Météo-Corée, à Séoul, les températures maximales devraient monter jusqu’à 38°C aujourd’hui, et même jusqu’à 39°C demain et après-demain. Si tel est le cas, ce sera un record historique jamais atteint depuis le début des observations météorologiques dans le pays en 1907. Le précédent record avait été établi en juillet 1994, avec 38,4°C.Si le mercure pourrait monter à Séoul et dans la région qui l’entoure, ainsi que dans le centre, c’est l’humidité qui devrait grimper dans le sud, et ce dans le sillage du typhon Jongdari.