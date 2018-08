Début à Panmunjom des pourparlers militaires intercoréens entre généraux

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est ce matin à 10h que les deux Corées ont repris à Panmunjom leurs pourparlers militaires entre généraux.En ouverture des discussions, le chef de la délégation de Séoul Kim Do-gyun, en charge de la politique nord-coréenne au sein du ministère de la Défense, a affirmé que les négociations porteraient certainement leurs fruits en automne.De son côté, son homologue du Nord An Ik-san a proposé de faire en sorte de donner aux peuples l’impression que l’armée prend la tête.Les deux parties sont ensuite entrées dans le vif du sujet. Concrètement, elles ont commencé à discuter des moyens d’apaiser les tensions militaires dans la péninsule, et ce en application de l’accord signé par leurs leaders le 27 avril, également au village de la trêve. Il peut s’agir d’utiliser la DMZ à des fins pacifiques ou de faire de la NLL, la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune, une zone de paix.A cela s’ajoutent le retrait partiel des effectifs et des armes des postes de garde de cette zone démilitarisée, l’exhumation conjointe des restes de soldats tombés pendant la guerre de Corée ou la démilitarisation de la fameuse « Joint Security Area », mieux connue sous son acronyme anglais « JSA ».