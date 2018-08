La Chine pourrait elle aussi déclarer la fin de la guerre de Corée, selon la Maison bleue

Photo : KBS News

A propos des discussions visant à clore officiellement la guerre de Corée, la Maison bleue a réitéré qu’elle n’excluait toujours pas la possibilité de le faire à quatre avec la Chine.Avant les premiers échanges de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, elle semblait pourtant parler de trois acteurs seulement, c’est-à-dire les deux Corées et les Etats-Unis. Mais un des hauts responsables de la présidence sud-coréenne a déclaré aujourd’hui que celle-ci n’en avait jamais fait état.De fait, la déclaration intercoréenne du 27 avril écrit que « durant cette année qui marque le 65e anniversaire de l’armistice, les deux Corées conviennent de rechercher activement des rencontres trilatérales impliquant les deux Corées et les Etats-Unis, ou quadripartites avec la Chine aussi, en vue de déclarer la fin de la guerre et d’établir un régime de paix permanent et solide ».Selon le même responsable de la Cheongwadae, l’application de cet engagement est plus important que le nombre des pays qui devraient participer à la déclaration de la fin du conflit, que ce soit à trois ou à quatre.