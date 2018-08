Lee Nak-yon prépare ses ministères concernés aux conséquences de la canicule

Photo : YONHAP News

La canicule a des conséquences sur l’ensemble de la société. Pour les citoyens, elle fait exploser les factures d'électricité. Et les producteurs agricoles et les éleveurs redoutent des pertes importantes.Face à cette situation exceptionnelle, le Premier ministre a donné aujourd'hui des instructions aux ministères concernés afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour y remédier.En conseil des ministres, Lee Nak-yon a effectivement souligné que l’exécutif cherchait à revoir la loi concernée afin de classer les fortes chaleurs dans la catégorie des catastrophes naturelles, mais qu’avant même cette révision, il faudrait agir en ce sens. Il a particulièrement demandé au ministère de l’Industrie et des Ressources d’étudier la possibilité d’accorder une dérogation exceptionnelle à certains foyers.Le chef du gouvernement a également préparé le ministère de l’Agriculture à la possible flambée des prix de certains légumes et à l’irruption de maladies bovines.