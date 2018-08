L’expertise des voitures BMW incriminées se poursuit

Photo : YONHAP News

Le diagnostic de sécurité portant sur près de 106 000 voitures BMW rappelées, plus particulièrement les berlines 520d, qui ont pris feu en roulant, se poursuit pour le cinquième jour consécutif.Aujourd’hui, la succursale sud-coréenne du groupe automobile allemand a augmenté le nombre de ses centres de réparation à 61 dans tout le pays, contre seulement quatre jusque-là. Ces établissements sont ouverts 24 heures sur 24 afin d’achever avant deux semaines toutes les expertises nécessaires. Et le remplacement des composants défectueux pourra commencer le 20 août.Dans ce contexte, le pays se prépare à la mise en vigueur, en janvier prochain, de sa version des lois américaines dites « lemon laws ». Un « lemon », ou citron, faisant référence à une automobile vendue avec d’importants défauts. Il s’agit donc de protéger les acheteurs.Le ministère des Transports a en effet notifié aujourd’hui l’adoption de son décret révisé d’application. Celui-ci détaille les conditions de remplacement, voire de remboursement des véhicules défectueux et les procédures d’arbitrage.