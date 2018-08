Elargissement de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d’entrée à Jeju

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui l’élargissement de sa liste des pays dont les citoyens sont interdits d’entrée sur l’île de Jeju sans visa. Elle compte dorénavant 24 pays, contre 12 actuellement. Parmi les 12 nouveaux pays figurent notamment l’Egypte, la Gambie, le Sénégal, le Népal, le Cameroun et la Birmanie.La nouvelle mesure entrera en vigueur le 1er septembre pour les Egyptiens et le 1er août pour les ressortissants des 11 autres nations.En vertu d’une loi spéciale établie en 2001, les étrangers peuvent débarquer sans visa sur cette île semi-tropicale, située à l’extrême sud-ouest de la péninsule. L’autorité insulaire l’applique afin de faire venir davantage de touristes étrangers.Mais, cette année, le nombre de citoyens issus du Moyen-Orient, plus particulièrement des Yéménites, qui y arrivent et déposent une demande de statut de réfugié, est en forte augmentation.