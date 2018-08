Canicule : les températures devraient atteindre aujourd'hui leur plus haut historique

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens n’arrêtent pas de dire « Il fait chaud ! ». Des records de chaleur sont battus tous les jours.Hier à Séoul, le mercure est monté jusqu’à 38,3°C, la deuxième température la plus élevée depuis que le pays a commencé à recueillir ces données il y a 111 ans. C'est cinq degrés de plus qu’à Daegu. Cette ville dans le sud-est du pays est située dans un bassin entouré de montagnes. En temps normal, là-bas, il fait donc beaucoup plus chaud que dans la capitale.En tout cas, aujourd’hui et demain, les températures maximales devraient être encore plus hautes dans la région de la capitale, selon Météo-Corée, pour avoisiner les 40°C.Cette vague de chaleur extrême a déjà entraîné la mort de 28 personnes dans tout le pays, selon le centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Au 30 juillet, on dénombrait aussi un total de 2 266 personnes souffrant d’une maladie liée à la chaleur. C’est du jamais vu.