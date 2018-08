Les deux Corées sur la même longueur d’onde quant à la démilitarisation de la JSA

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont tenu hier à Panmunjom des pourparlers militaires. Leurs délégations conduites chacune par un général ont mené des discussions marathon de 10h à 18h30. Elles ne sont pas parvenues pour autant à publier un communiqué de presse commun.Cela dit, le Nord et le Sud ont partagé le même avis sur des points essentiels. Concrètement, il s’agit de démilitariser la JSA du village de la trêve, de retirer, à titre d’essai, les postes de garde de la DMZ, ou d’exhumer dans cette zone les restes de soldats tombés pendant la guerre.Dans un briefing accordé aussitôt après les pourparlers, le chef de la délégation de Séoul Kim Do-gyun a précisé que les deux parties avaient convenu de poursuivre les discussions sur les dates et les modalités de la mise en œuvre de ces mesures par téléphone ou par des contacts de travail.Aucun accord n’est cependant intervenu sur la transformation de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune en espace de paix. Cependant, les moyens de suspendre les hostilités en mer ont été abordés. En outre, les deux pays étaient du même bord sur l’arrêt des exercices de tirs en mer Jaune ou sur la fermeture des gueules de canon d’artillerie navale et côtière.