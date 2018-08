A Singapour, Kang Kyung-wha commence par rencontrer plusieurs de ses homologues de l’Asean

Photo : YONHAP News

Arrivée hier à Singapour, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha commence aujourd’hui par rencontrer ses homologues de six pays membres de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean). Parmi ces pays : la Birmanie, le Vietnam et le Laos.Demain, elle a rendez-vous avec les ministres des autres membres de l’organisation ainsi que les chefs de la diplomatie américaine, chinoise, japonaise et russe.On ne sait pas encore si Kang s’entretiendra aussi avec le nord-Coréen Ri Yong-ho. A ce propos, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères se borne à dire que les concertations se poursuivent entre les deux Corées sur le calendrier de leur éventuelle rencontre.Et à partir de vendredi, elle assistera à une série de conférences ministérielles liées à l’Asean, dont le Forum régional sur la sécurité et le sommet de l’Asie orientale.