« Along with the Gods : The Last 49 Days » bat déjà des records avant sa sortie

Photo : YONHAP News

Le blockbuster de Kim Yong-hwa « Along with the Gods : The Two Worlds » revient avec un second opus. « Along with the Gods : The Last 49 Days » sort aujourd’hui en salles.Avant même sa sortie, les réservations ont explosé au point d'atteindre un record historique.Selon le site internet du Kofic, l’agence pour la promotion des films, à 3h dans la nuit de mardi à mercredi, leur nombre avait déjà dépassé la barre des 700 000, contre 120 000 places réservées la veille de la sortie, fin 2017, du premier épisode.