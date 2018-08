Les exportations à leur deuxième haut niveau historique en juillet

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie sud-coréenne.Pour la première fois, les exportations mensuelles ont franchi le cap des 50 milliards de dollars pour le cinquième mois de suite. Et leur montant cumulé pendant les sept premiers mois de l’année a lui aussi atteint son plus haut niveau historique.En chiffres. D’après le ministère du Commerce extérieur, en juillet, les ventes de produits « made in Korea » hors des frontières ont totalisé 51,8 milliards de dollars, soit une hausse de 6,2 % en glissement annuel. Il s’agit aussi de la deuxième meilleure performance après celle enregistrée en septembre 2017, avec 55,1 milliards de dollars.Quant au montant cumulé entre janvier et juillet, il s’est élevé à 349 milliards de dollars. Cela représente une progression de 6,4 % du précédent record établi pendant la même période de 2014.