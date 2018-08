La patronne du groupe Hyundai autorisée à retourner aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a finalement autorisé la PDG du groupe Hyundai et sa délégation à se rendre aux monts Geumgang, au nord du 38e parallèle. Hyun Jung-eun fera le déplacement vendredi pour une cérémonie organisée à la mémoire de son défunt mari, Chung Mong-hun, aussi son prédécesseur à la tête du conglomérat.Chung, un des fils de son fondateur Chung Ju-young, s’est suicidé le 4 août 2003 en se jetant de son bureau de la tour-siège du groupe à Séoul. Soupçonné alors d’avoir versé illicitement une importante somme d’argent à la Corée du Nord à la veille du sommet de 2000 entre les leaders des deux Corées de l’époque, il était sous le coup d’une enquête du Parquet. Depuis son décès et jusqu’en 2015, le chaebol organisait chaque année aux monts Geumgang une cérémonie commémorative en son honneur.Le groupe Hyundai est le plus engagé dans des projets de coopération intercoréenne. Il a investi dans le complexe touristique des monts Geumgang et la zone industrielle de Gaeseong. Sa filiale Hyundai Asan était le seul opérateur des circuits touristiques de sud-Coréens dans cette montagne pittoresque jusqu’à leur suspension en 2008.Hyun Jung-eun y retourne pour la première fois en quatre ans. Son déplacement sera donc scruté avec une attention particulière. Car il paraît possible qu’elle en profite pour discuter avec le Nord de la reprise des randonnées interrompues. Le ministère de la Réunification a cependant expliqué avoir accordé son aval uniquement pour des raisons humanitaires.