Un sud-Coréen a été enlevé en Libye

Photo : YONHAP News

Cela s’est passé le mois dernier, mais on ne l’a appris qu’aujourd’hui. En Libye, un sud-Coréen a été enlevé le 6 juillet par un groupe armé, qui le détient donc depuis 27 jours. C’est ce qu’a annoncé un responsable du ministère des Affaires étrangères.Selon lui, une milice armée locale a fait irruption dans un camp d’une entreprise locale dans la région de Javal Hassawna, dans l’ouest du pays, avant de kidnapper le sud-Coréen et trois Philippins. Aussitôt après, un employé de la firme l’a signalé.Pour le moment, l’identité des ravisseurs et leurs revendications ne sont pas connues. On suppose qu’ils les dévoileront bientôt.Pendant ce temps, « 218 News », un influent média local, a diffusé sur son compte Facebook une vidéo de deux minutes et 43 secondes montrant les quatre otages enlevés. L’un d’entre eux qui se présente comme un sud-Coréen demande à son président de le sauver.