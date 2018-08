Canicule : le gouvernement à pied d’œuvre pour préparer les mesures nécessaires

Photo : YONHAP News

On vous le disait hier dans ce journal. En conseil des ministres, le Premier ministre Lee Nak-yon a manifesté sa préoccupation à l’égard de la probable explosion des factures d’électricité cet été. Du coup, il a demandé au ministère de l’Industrie et des Ressources d’étudier la possibilité d’accorder une faveur spéciale à un nombre limité de foyers.Conformément à son instruction, l’exécutif a décidé d’élaborer des mesures destinées à y remédier, en considérant les fortes chaleurs de cet été comme une catastrophe spéciale.Au Parlement, le parti au pouvoir et ceux de l’opposition sont sur la même longueur d’onde. Dans la foulée, ils se sont engagés à revoir la loi concernée. Objectif : classer la canicule dans la catégorie des catastrophes naturelles. Si tout va bien, le texte révisé pourra être adopté en session extraordinaire en cours.