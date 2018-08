Photo : YONHAP News

Les nuits tropicales s’enchaînent en Corée du Sud. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la température la plus basse a été de 30,3°C à Séoul.C’est du jamais vu depuis 1907, l’année où le pays a commencé à effectuer ses observations sur la température la plus basse de la journée dans la capitale.A Incheon tout comme à Dongducheon, des records ont été également battus. Le mercure n’est pas tombé en dessous de 29,1°C pour la première ville et de 26,9°C pour la deuxième.