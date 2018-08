3 sud-Coréens sur 5 pour la reprise du tourisme aux monts Geumgang et la réouverture du site de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Trois sud-Coréens sur cinq se montrent favorables à la reprise du tourisme aux monts Geumgang ainsi qu’à la réouverture du complexe de Gaeseong, en Corée du Nord. C’est ce que révèle une étude que le Service de recherche de l’Assemblée nationale (NARS) a publiée le 31 juillet dernier.Si on regarde de près les résultats : 61 % des personnes interrogées étaient donc « pour » la relance des circuits touristiques aux montagnes de Diamant, interrompus il y a environ 10 ans. Et 60,5 % des sondés soutiennent la réouverture du site industriel intercoréen.Quant au moment opportun pour la reprise de la coopération économique entre les deux Corées, 62,3 % ont répondu qu’elle devait se dérouler graduellement en tenant compte des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule. 18,7 % ont quant à eux répondu « après la dénucléarisation complète » alors que 15,6 % y sont favorables « tout de suite ».Le niveau de confiance de cette enquête, réalisée par l’institut Korea Research du 25 au 28 juin auprès de 1 200 adultes à travers tout le pays, est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2,8 points.