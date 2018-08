Kang Kyung-wha rencontre ses homologues de l'Asean à Singapour

Photo : YONHAP News

En déplacement à Singapour où elle assiste à une série de conférences ministérielles liées à l’Asean, dont le Forum régional sur la sécurité et le sommet de l’Asie orientale, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est entretenue hier avec son homologue laotien Saleumxay Kommasith.Une grande partie de leurs discussions a été consacrée aux inondations au Laos suite à l’effondrement d’un barrage. La chef de la diplomatie du pays du Matin clair a fait part de la compassion de ses compatriotes devant les souffrances des sinistrés. Et elle a profité de cet entretien pour réaffirmer le soutien de Séoul. Le gouvernement sud-coréen a, rappelons-le, déjà offert une aide d’un million de dollars et a envoyé une équipe de secours sur place.Aujourd’hui, Kang poursuit les rencontres avec ses homologues de l’Asean et des pays qui participent aux pourparlers à six. Ce sera donc une occasion pour elle de demander le soutien de la communauté internationale pour la nouvelle politique du Sud du président Moon Jae-in et la dénucléarisation de Pyongyang.