Samsung Electronics affiche une rentabilité meilleure qu’Apple au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a devancé son concurrent américain Apple en termes de rentabilité au deuxième trimestre, et ce malgré des ventes de smartphones plus faibles qu’attendues. Le géant sud-coréen de l’électronique a affiché un rapport « résultat d’exploitation / chiffre d’affaires » de 25,4 % sur cette période, contre 23,7 % pour la marque à la pomme.Ce résultat est d’autant plus significatif que Samsung souffrait d’un écart de 10 points de pourcentage par rapport à Apple au deuxième semestre de 2016. Et au premier trimestre de cette année, il restait toujours 0,2 point derrière son rival qui affichait alors une marge de rentabilité de 26 %.Selon des experts du secteur, le groupe sud-coréen pourrait dépasser Apple en termes de rentabilité pour l’ensemble de l’année 2018.