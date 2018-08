Séoul coopère étroitement avec les pays alliés afin de libérer le sud-Coréen enlevé en Libye

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud coopère étroitement avec la Libye ainsi qu'avec ses alliés comme les Philippines et les Etats-Unis afin de libérer son ressortissant enlevé par un groupe armé en Libye. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le porte-parole de la Maison bleue à travers un communiqué écrit.Au lendemain de la publication d’une vidéo mettant en scène la victime, Kim Eui-kyeom a déclaré que la patrie et le président de la République ne l’avaient jamais oublié. Il a notamment souligné que Moon Jae-in avait ordonné de mettre en oeuvre toutes les ressources que le pays possède pour le sauver. Et il n’a pas oublié d’ajouter que concernant les informations sur les ravisseurs, Séoul gardait les oreilles grandes ouvertes même sur le silence du désert. Il a enfin affirmé que l’unité Chunghae, déployée dans le golfe d’Aden, avait été dépêchée sur place afin de prendre les mesures nécessaires.L’enlèvement d’un homme qui s’est déclaré sud-Coréen et trois Philippins semble avoir eu lieu le 6 juillet dernier. C’est à travers un clip mis en ligne sur le réseau social d’un média libyen que l’on a pu vérifier qu’ils sont toujours en vie. La presse sud-coréenne s’était jusqu’ici abstenue d’en parler pour la sécurité des enlevés.