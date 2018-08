La chaleur fait 29 morts et conduit 2 355 personnes à l'hôpital

Photo : YONHAP News

Le nombre d’individus qui ont souffert cet été d’une maladie due à la chaleur s’est élevé à 2 355, et 29 personnes en sont mortes. C’est un record depuis que le CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies, a commencé à établir des statistiques à ce sujet en 2011.Selon les tranches d’âge, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont été les plus affectées. Elles sont au nombre de 720. Mais on dénombre aussi plus de 600 trentenaires et quadragénaires. Les coups de chaleur ont principalement lieu dans la journée. Mais en raison des nuits tropicales, 14 % des victimes ont subi un malaise entre 19h et 6h du matin.Pour faire face à la canicule, beaucoup poussent leurs climatiseurs ou ventilateurs au maximum, au bureau tout comme à la maison. Du coup, des coupures d’électricité sont observées dans certains quartiers.D’autres s’abstiennent de peur de se retrouver face à une facture d’électricité exorbitante, et tombent alors malades. Le gouvernement et le parti au pouvoir réfléchissent donc à des mesures pour réduire les coûts. A l’étude notamment : le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’abolition de la taxe progressive. Les nouvelles mesures devront être publiées ce week-end ou au début de la semaine prochaine.