Département d’Etat : Trump est convaincu que Kim respecte l’accord bilatéral

Photo : YONHAP News

A Washington, la porte-parole du Bureau des Affaires d'Asie de l'Est et du Pacifique du département d'Etat a refusé mercredi de commenter un article du Washington Post publié deux jours plus tôt, et qui soupçonne la Corée du Nord de fabriquer de nouveaux ICBM. Katina Adams a tout juste déclaré que le président américain Donald Trump était convaincu que son homologue nord-coréen Kim Jong-un allait respecter l’accord conclu à Singapour.Interrogé sur le même sujet, le porte-parole adjoint de la Maison blanche Hogan Gidley s’est également abstenu de livrer toute analyse, en disant qu’il ne confirmerait ni ne réfuterait cette nouvelle. Tout en précisant que le souhait du numéro un américain est une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible du pays communiste, il a expliqué que des progrès ont lieu, mais qu’il faudra du temps.