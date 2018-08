La canicule fait souffrir les Séouliens la nuit comme le jour

Photo : KBS News

La canicule continue en Corée du Sud. Il faisait aujourd’hui environ 38 °C à Séoul.Les Séouliens, qui ont déjà eu du mal à dormir la nuit dernière à cause du mercure qui n’est pas tombé en dessous de 30,3°C, sont d’autant plus épuisés. 30,3°C, c’est du jamais vu depuis 1907, l’année où le pays a commencé à effectuer ses observations sur la température la plus basse de la journée dans la capitale.Quel temps fera-t-il demain alors ? Selon les prévisions de Météo-Corée, le thermomètre indiquera entre 29 et 38°C à Séoul, entre 27 et 37 °C à Chuncheon dans le nord-est, pareil à Daejeon dans le centre tout comme à Busan, la grande ville portuaire dans le sud-est de la péninsule.