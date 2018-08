Canicule : le bilan s’alourdit à 35 morts et 2 799 malades

Photo : YONHAP News

La canicule semblait avoir atteint un pic, hier, en tout cas pour la moitié nord du pays. Ce samedi, on enregistrait 37°C à Séoul, en baisse de deux degrés par rapport à hier. La moitié sud devra, quant à elle, attendre la semaine prochaine pour souffler. Il faisait toujours 38°C cet après-midi à Gwangju, dans le sud-ouest, et les températures étaient même en hausse de deux degrés à Busan, la deuxième ville du pays, avec 36°C.Dans ce contexte, le nombre de victimes d’une maladie due à la chaleur est en forte hausse avec 2 799 personnes, dont 885 sont âgés de 65 ans et plus, et l’on dénombre pour l'heure 35 décès.Malheureusement, il faut s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse encore. En effet, le mercure devrait rester au-dessus de 35°C tout le week-end sur l'ensemble du pays.