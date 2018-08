Retrouvailles familiales : les deux Corées échangent la liste des « finalistes »

Photo : KBS News

Les deux Corées ont échangé aujourd'hui à Panmunjom la liste finale de leurs candidats à une nouvelle séance de retrouvailles de familles séparées de part et d'autre du 38e parallèle.Il s'agit de 93 sud-Coréens et de 88 venus du Nord. Un chiffre qui est légèrement inférieur à 100 personnes de chaque partie initialement arrêtées. Les heureux élus pourront ainsi retrouver leur famille, dont ils ont été séparés pendant plus de 65 ans par la guerre. La rencontre aura lieu du 20 au 26 août prochain aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen.Préalablement, les deux camps ont échangé le 3 juillet une demande de vérification sur le sort de 250 sud-Coréens et de 200 nord-Coréens avant de s'échanger les résultats, trois semaines après.