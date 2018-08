Les Etats-Unis sanctionnent une banque russe et des sociétés fictives chinoise et nord-coréenne

Photo : KBS News

Alors que les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule marquent le pas, l'administration Trump vient d'ajouter sur sa liste noire une banque russe et deux sociétés-écrans chinoise et nord-coréenne, ainsi qu'un individu nord-coréen.Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a publié hier ces nouvelles sanctions unilatérales contre la Corée du Nord, les premières du genre en un peu plus de cinq mois.D'abord, la banque russe Agrosoyuz est accusée d'avoir facilité une transaction importante pour le compte d'un banquier nord-coréen. Il s'agit de Han Jang-soo, représentant de la succursale moscovite de la Foreign Trade Bank (FTB), la principale banque de change nord-coréenne, déjà sous le coup des sanctions des Etats-Unis et du Conseil de sécurité de l'ONU. Son adjoint Ri Jong-won a subi le même sort.Le dernier mouvement prend également pour cible deux sociétés-écrans : Dandong Zhongsheng Industry & Trade en Chine, et Korea Ungum Corporation basée à Pyongyang.Ces mesures punitives bloquent ainsi tous les avoirs sur le sol américain de ces entités et individus nouvellement désignés.De son côté, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a estimé que Washington aurait ainsi fait preuve de sa ferme volonté de réaliser coûte que coûte la dénucléarisation du pays communiste par la mise en œuvre des sanctions à son encontre.