Kang Kyung-wha et Mike Pompeo s’entretiennent en marge du FRA

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi aujourd’hui à Singapour du Forum régional de l’Asean (FRA). Un forum multilatéral qui regroupe non seulement les pays membres de cette Association des nations du sud-est asiatique, mais également nombre d’autres Etats de la région Asie-Pacifique, dont les deux Corées. Chaque année, leurs ministres des Affaires étrangères se réunissent pour discuter des questions de sécurité.En marge de cette conférence, la chef de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha a rencontré ce matin son homologue américain Mike Pompeo. Sans surprise, les deux ministres ont échangé leurs opinions sur les récents contacts intercoréens et américano-nord-coréens.Lors de cet entretien à huis clos, ils auraient convenu de la nécessité pour les deux alliés de travailler en étroite collaboration afin de mettre en œuvre l’accord de Panmunjom et la déclaration de Singapour, en dépit des difficultés pour le règlement du dossier nucléaire nord-coréen. Le premier a été signé par Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril et le second par ce dernier et Donald Trump le 12 juin.La question des relations Séoul-Washington se serait elle aussi invitée dans leurs discussions. La sud-Coréenne aurait fait part de la position de son pays sur plusieurs dossiers en suspens. Ils concernent notamment le financement des troupes américaines dans le sud de la péninsule, dont les négociations se poursuivent, et une éventuelle dérogation aux nouvelles sanctions américaines contre l’Iran.On estime que leur conversation aurait aussi été consacrée aux mesures punitives contre Pyongyang. Les deux pays auraient alors reconfirmé leur maintien jusqu’à ce que le régime nord-coréen prenne des mesures substantielles destinées à sa dénucléarisation.