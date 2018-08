FRA : les ministres nord et sud-coréens des Affaires étrangères se croisent lors d’un dîner

Photo : YONHAP News

Les visages de la diplomatie nord et sud-coréenne se sont croisés lors d’un dîner organisé hier soir en l’honneur des participants au FRA. A cette occasion, Kang Kyung-wha et le nord-Coréen Ri Yong-ho ont exprimé brièvement mais en toute franchise leurs opinions sur la situation qui se profile après le sommet intercoréen d’avril et celui américano-nord-coréen de juin.Kang a alors évoqué la nécessité de tenir un entretien plus sérieux avec Ri, mais celui-ci a répondu que pour le moment, il n’était pas disposé à l’accepter.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué qu’il ne devrait donc pas y avoir de rencontre officielle entre eux durant le Forum régional de l’Asean sur la sécurité. On ne sait pas non plus si Ri et Mike Pompeo pourront se retrouver ou non.