Le prix à la pompe flambe pour la 5e semaine de suite

Photo : YONHAP News

Le cours de l'essence ne cesse de monter en flèche en atteignant un record en Corée du Sud.D'après Opinet, le site web d'information sur les prix des carburants auprès de la société nationale du pétrole (Knoc), en cette première semaine du mois d'août, le prix du litre à la pompe a augmenté de 1,7 won à 1 614,0 wons, l'équivalent de 1,24 euro par rapport à une semaine plus tôt.C'est une progression pour la 5e semaine d'affilée. Un chiffre qui est au plus haut niveau en trois ans et huit mois depuis la 4e semaine de décembre 2014 où il s'est élevé à 1 620 wons. Il s'agit aussi d'une hausse de 20,4 % contre 1 340,4 wons durant la seconde semaine de mars 2016.La moyenne du cours de l'essence dans les stations-service à Séoul frôle la barre des 1 700 wons, environ 1,3 euro.